Enel X lancia servizi di e-mobility in Cina

(Teleborsa) -, la business unit delspecializzata in innovazione e servizi energetici avanzati, haEnel X China ha infatti aperto una Shanghai, in risposta al rapido sviluppo del trasporto sostenibile nel Paese, per avviare la distribuzione delle tecnologie dellee dei"La Cina è il mercato più ampio in termini di veicoli elettrici, con un percorso di sviluppo ambizioso e straordinario", ha affermato, Amministratore Delegato di Enel X, aggiungendo che la società potrà dare "un contributo significativo per raggiungere gli obiettivi sostenibili del Paese, fornendo le più recenti tecnologie disponibili nel settore e collaborando con gli operatori di mercato per stimolare la tendenza inarrestabile all'adozione della mobilità elettrica".Enel X China lavorerà incondel settore elettrico, nonché con i mercati dell'energia per introdurre soluzioni di ricarica che utilizzano la tecnologiaLa società fornirà l'infrastruttura di ricarica per la mobilità elettrica del futuro, inclusa una linea completa diper famiglie, imprese e comuni. Enel X China ha infatti l’obiettivo di espandere e diversificare ulteriormente l’offerta, includendo servizi vehicle-grid a supporto di reti intelligenti e prodotti del mercato dell'elettricità, in linea con il rapido sviluppo delle energie rinnovabili in Cina.