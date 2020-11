Rapporti Usa-Ue, von der Leyen: serve una nuova agenda transatlantica

(Teleborsa) - "Abbiamo di nuovo un amico alla Casa Bianca". Così la presidente della Commissione europea,, nel suo intervento al Council on Foreign Relations: "Il presidente elettoè impegnato nelle relazioni transatlantiche"."Se l'e glisono insieme possono avere una influenza incredibile in termini di risorse e influenza", ha spiegato von der Leyen che ha sottolineato la necessità di "una". La priorità resta il superamento della pandemia, ma nel prossimo futuro ci sarà spazio per clima e ambiente, governance tech e digitale e la modernizzare delle istituzioni internazionali, "un processo che dovrebbe iniziare con l'e il"."Sono stati quattro anni difficili", ha aggiunto von der Leyen che ha annunciato che nei prossimi giorni è in programma unacon il presidente-eletto Joe Biden.