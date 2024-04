Ue, von der Leyen: "abbiamo più persone al lavoro che in qualsiasi altro momento della storia europea"

(Teleborsa) - La presidente della Commissione Ue,, ha dichiarato che nell'Unione europea "laè ai minimi storici, inferiore al 6%, l'è ai massimi storici, oltre il 75%, e l'è ormai vicina al nostro obiettivo del 2%". "Non ho dimenticato che nel 2020 molti prevedevano una disoccupazione di massa in Europa e una lunga recessione. Non è successo. Al contrario, oggi abbiamo più persone al lavoro che in qualsiasi altro momento della storia europea", ha sottolineato la presidente intervenendo all'ultima Plenaria del Parlamento europeo."Tuttavia, le onde d'urto di queste crisi hanno avuto ripercussioni sulladell'Europa. Il modello di business di molte industrie europee si basava sull'energia a basso costo proveniente dalla Russia e sul commercio con una Cina in crescita. Oggi ci troviamo di fronte a unacanaglia e a unain difficoltà con la domanda interna", ha aggiunto von der Leyen."Oltre alla geopolitica, ci sono altre tendenze che influenzano la nostra competitività – ha proseguito –. Nell'ultimo decennio, ladel lavoro in Europa è aumentata solo dello 0,8% all'anno, rispetto all'1,1% degli Stati Uniti. Queste tendenze possono essere affrontate solo con uno sforzo concertato a livello europeo e nazionale. Pertanto, il ripristino del nostro vantaggio competitivo deve essere al centro dell'dell'Europa nel 2024 e oltre. Sono assolutamente convinta che, con la spinta necessaria, possiamo dare il via a un nuovo slancio della competitività europea"."Icontinuano a incidere sulla nostra competitività - ha aggiunto von der Leyen -. L'Agenzia Internazionale per l'Energia ci dice che potrebbe esserci un po' di sollievo in vista. L'anno scorso, durante la crisi energetica, sono stati fatti molti investimenti. Una grande ondata di nuovi progetti di esportazione di(gas naturale liquefatto) sta arrivando sul mercato. E presto potremmo passare da una carenza globale di Gnl ad un'abbondanza di Gnl. Di conseguenza, ci aspettiamo un calo dei prezzi del gas"."Un'altra priorità è affrontare la carenza die diche affligge la nostra economia. Dobbiamo formare il maggior numero possibile di giovani disoccupati", ha dichiarato von der Leyen. "Infine, possiamo offrire soluzioni più flessibili per i lavoratori di lungo corso per continuare la loro carriera. E dobbiamo attrarre i giusti talenti dall'estero. Stiamo investendo 65 miliardi di euro nelle competenze, attraversoe il. E le competenze devono continuare a essere al centro della nostra azione", ha spiegato."È giunto il momento di trovare una soluzione sistemica che mobiliti l'immenso. E una parte essenziale di questa soluzione è il completamento dell'Unione dei mercati dei capitali", che potrebbe portare alla raccolta di "" di investimenti privati aggiuntivi, ha evidenziato la presidente della Commissione Ue. "Se vogliamo finanziare ladobbiamo mobilitare il capitale privato europeo. È giunto il momento di trasformare la volontà politica in azione", ha aggiunto.