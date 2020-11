Giornata sicurezza, Udir: intervenire su istituti scolastici a rischio, scudo penale per i presidi

(Teleborsa) - Dal 2015 ilhache ladiventasse ildelledell'e di impegno per una sempre più diffusa cultura della sicurezza tra i giovani, ma anche per valorizzare le attività e le iniziative per la prevenzione dei rischi. Quest'anno gli- formativi e informativi –, per dare allemodo di, anche se a: la lista delle tante iniziative in programma è presente sulla pagina dedicata del sito internet del ministero dell’Istruzione.Nel frattempoche per quasi quattro milioni di alunni e studenti l'attività: in tal caso, almeno nelle scuole superiori, si tratterebbe di un'occasione d'oro per portare avanti interventi d'urgenza e mettere in sicurezza gli edifici dai rischi."Assieme alla riabilitazione dei 15 mila plessi e 4 mila istituti dismessi con il dimensionamento, quella della messa in sicurezza delle scuole deve essere una priorità del Governo" commenta. "Oltre la metà degli attuali edifici scolastici è stato costruito prima del 1976 e in molti casi. È bene agire al più presto sulle situazioni di maggiore emergenza e subito dopo utilizzare i finanziamenti che si stanno approvando con la Legge di Bilancio 2021"."Poi - prosegue il presidente Udir - in primavera, si potrà contare sulle risorse del: il tempo dei progetti è scaduto, ora si passi ai fatti. Nelle scuole i nostri allievi e il personale devono stare al sicuro, senza esporsi ad alcuna forma di pericolo. Come, considerando che in questi giorniha calcolato che ci sono stati 50 crolli nell’ultimo anno".Mentre si susseguono le iniziative didattiche per celebrare la Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole, prende quota l'ipotesi diprevisto come termine ultimo dal DPCM del 3 novembre scorso. "Si parla di possibile ritorno alla didattica in presenza dopo le vacanze natalizie", conferma oggi la stampa specializzata. Nell'augurarsi di no,ritiene anche però che "se dovesse essere questa la dolorosa decisione, sarà opportuno, da parte degliproprietari degli immobili,di questa disponibilità dei locali scolastici senza alunni, perdelle strutture".