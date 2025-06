'Legalità e Merito', Luiss premia i protagonisti della VII edizione

(Teleborsa) - Dare voce a chi spesso non ne ha, abbattere stereotipi, combattere la violenza e promuovere l’integrazione sociale. Questi gli obiettivi del progetto ‘’, promosso dall’, e giunto alla settima edizione."Da ormai otto anni, il progetto ‘Legalità e Merito’ rappresenta l’incontro di due mondi all’apparenza molto distanti: da una parte gli studenti universitari, dall’altra giovani che provengono dalle realtà più fragili del nostro Paese. - ha sottolineato, la Presidente della Luiss School of Law- Ma è proprio da questo scambio che nascono le idee più vitali, capaci di cambiare prospettive, abbattere pregiudizi e generare fiducia. Portare la cultura della giustizia e del rispetto là dove sembra più difficile significa piantare semi che, nel tempo, possono trasformarsi in percorsi di rinascita, consapevolezza e speranza".Sono 187 gli studenti Luiss che hanno partecipato come ‘’ e 27 gli istituti coinvolti in tutta Italia. Sotto la guida di una squadra di dottorandi e tutor dell’Ateneo, sono stati organizzati cicli di incontri dedicati ai valori della legalità, del rispetto delle regole e della valorizzazione del merito. sette Istituti Penali Minorili (IPM), tre Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM), una Comunità Ministeriale e, per la prima volta, un Centro di Prima Accoglienza.Attraverso il linguaggio della musica, della narrazione e delle immagini, i ragazzi hanno affrontato temi come la criminalità organizzata, la discriminazione di genere, le disuguaglianze sociali, la dignità del lavoro e i reati online.Al primo posto si sono classificati a pari merito il brano rap "" dell’Istituto Penale per i Minorenni "Silvio Paternostro" di Catanzaro (Calabria), che affronta e decostruisce con forza gli stereotipi sulla criminalità organizzata calabrese, e il cortometraggio "Oltre il silenzio… Testimoni di coraggio!" dell’Istituto di Istruzione Superiore "Giovanni Falcone" di Palazzolo sull’Oglio (Lombardia), nato dal confronto diretto con testimoni e vittime della violenza di genere.Al secondo posto, sempre ex aequo, si sono posizionati il progetto "" del Liceo Scientifico "Francesco Severi" di Castellammare di Stabia (Campania), che mette a confronto due storie adolescenziali molto diverse, vissute tra guerra e pace, e "Alcune fra tante" dell’IPM di Pontremoli (Toscana), un’intensa riflessione sulle difficoltà del mondo del lavoro femminile, tra precarietà e violenza.Il terzo gradino del podio è stato, invece, tutto campano, sempre a pari merito: a dividerselo, l’Istituto Penale per i Minorenni di Airola con il progetto: "", per la valorizzazione degli spazi teatrali dell’IPM, raccontato attraverso murales realizzati dai detenuti; mentre l’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Napoli ha proposto "", una simulazione processuale dedicata ai reati informatici e alla responsabilità digitale.Nell’ambito del progetto, la Luiss mette a disposizione borse di studio, per i giovani partecipanti, quest’anno con il sostegno di, per gli studenti che risulteranno ammessi alla frequenza di un Corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico dell’Ateneo e che avranno superato con il punteggio più alto il test di ammissione. Inoltre, sono previste ulteriori borse di studio per partecipare alle Luiss Summer School: i percorsi estivi di orientamento dedicati agli studenti delle superiori. Per gli Istituti Penali Minorili, gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni e le Comunità Ministeriali saranno organizzate iniziative specifiche, per garantire un’effettiva formazione.