UniCredit Foundation, a Milano al via WeMi Scuola: 1,2 milioni di euro per sostegno agli adolescenti

(Teleborsa) - UniCredit Foundation e Comune di Milano uniscono le forze per consolidare il ruolo della scuola come presidio di sociale ed educativo e come luogo di intercettazione precoce del bisogno in modo sistematico. Con un contributo di, nasceun progetto triennale che porterà alla creazione di sportelli di welfare all'interno o nelleimmediate vicinanze di scuole e centri di formazione professionale. Il progetto prevede, nello specifico, la realizzazione in alcuni istituti secondari di secondo grado di Milano digestiti da operatrici e operatori specializzati, con l'obiettivo di intercettare precocemente situazioni di disagio, sostenere i percorsi formativi e di crescita dei ragazzi e delle ragazze e orientare il personale scolastico e le famiglie alla rete dei servizi del territorio.L'iniziativa – fa sapere Unicredit in una nota – si inserisce nel solco dell'esperienza della rete di sportelli di prossimità attivi nei Municipi milanesi, ma con un focus mirato sulla popolazione scolastica e sugli adolescenti, per rafforzare i percorsi educativi, prevenire situazioni di fragilità e promuovere ambienti di crescita più inclusivi e partecipativi."Il welfare di prossimità che vogliamo costruire – commenta l'– ha l'obiettivo di avvicinare le risposte ai cittadini e alle cittadine per rendere più tempestive le azioni di sostegno. Intervenire solo sull'emergenza, infatti, è un modus operandi che ha mostrato in questi anni tutti i suoi limiti. Garantire ascolto e mettere a disposizione nei quartieri opportunità di socialità e strumenti di intervento è per noi la chiave di un nuovo modello di politiche di prossimità di cui la scuola è uno snodo cruciale. Grazie al sostegno di Unicredit Foundation, aggiungiamo oggi un altro tassello al sistema di welfare dedicato ai più giovani che vede già in campo iniziative come Qubì e AccogliMi Plus"."In UniCredit – commenta– siamo profondamente legati alle comunità in cui operiamo e crediamo che investire nei giovani e nella loro istruzione sia il modo più concreto per contribuire al loro futuro e allo sviluppo delle nostre società. Con UniCredit Foundation, abbiamo scelto di investire con convinzione nell'istruzione e nei giovani, perché crediamo che l'inclusione sociale e le pari opportunità partano dalla scuola. Siamo orgogliosi di collaborare con il Comune di Milano per questa importante iniziativa e apprezziamo profondamente l'impegno e la leadership del Sindaco Sala e della sua squadra. Questo progetto rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione pubblico-privato, in cui mettiamo a disposizione risorse, competenze e visione per rafforzare il ruolo della scuola come presidio fondamentale di ascolto, orientamento e crescita. Solo così possiamo contribuire alla costruzione di comunità più forti, più coese e più eque".È attualmente in corso un– selezionati sulla base di indicatori legati al numero di iscritti, alla presenza di studenti di origine straniera e al rischio di dispersione scolastica – per concordare le modalità di apertura dei punti WeMi Scuola a cui gli istituti potranno fare riferimento diretto, garantendo un equilibrio tra licei, istituti tecnici e professionali. Le operatrici e gli operatori offriranno attività di ascolto, orientamento e collegamento con i servizi del territorio, promuovendo anche iniziative condivise all'interno e all'esterno degli istituti, in risposta ai bisogni della comunità scolastica. Gli spazi saranno anche a disposizione e a supporto del personale scolastico per rafforzare un approccio di sistema nella relazione tra il mondo della scuola e i servizi sociali del territorio.Tra gli istituti che hanno già dato la loro disponibilità figurano il. Sono in corso valutazioni per ampliare ulteriormente la platea, coinvolgendo altre scuole e centri di formazione professionale, con l'obiettivo di lavorare in tutti e nove i Municipi di Milano."Molto spesso – aggiunge– le situazioni che vengono prese in carico singolarmente sono comuni a diverse persone all'interno di una comunità. La gestione complessiva di questo disagio può portare a un risultato migliore a fronte della massimizzazione delle risorse a disposizione".Ilnato nel 2017, è oggi una rete consolidata di primo accesso ai servizi di welfare cittadino, con 25 spazi attivi distribuiti nei nove Municipi di Milano: venti di essi sono collocati all'interno delle Case di Quartiere e la restante parte in sedi messe a disposizione dal Terzo settore, partner del Comune nella gestione del sistema. A questi si affiancheranno ora gli spazi WeMi Scuola, dedicati a rafforzare il legame tra educazione e inclusione, con l'obiettivo di offrire a studenti, personale scolastico, famiglie e scuole un nuovo strumento di prossimità e prevenzione.