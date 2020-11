Creval: offerta Agricole "non concordata", avviata nomina advisor

Credito Valtellinese

Crédit Agricole.

(Teleborsa) - Con un comunicato diffuso dopo la chiusura delle Borse USA, ilha annunciato di aver avviato la proceduta di nomina di advisor finanziari e legali riguardo all'offertalanciata dal"Il Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese, riunitosi in data odierna - si legge - ha esaminato la comunicazione relativa all' Offerta Pubblica di Acquisto volontaria sulla totalità delle azioni Creval, inattesa e non concordata, promossa daIl CdA ha "conferito delega alld'intesa con il Presidente, di nominare gli Advisor finanziari e legali che assisteranno il Consiglio di Amministrazione di Creval nello svolgimento delle