Enea, fusione: i primi supercavi made in Italy arrivano a ITER

(Teleborsa) - Sono stati consegnati al sito di, in Francia, i primidi innovativi conduttori da posizionare nel ‘cuore’ dell’impianto di ITER, il progetto internazionale per realizzare un reattore in grado di produrre 500 MW di potenza da fusione nucleare ed ottenere energia sicura, pulita ed illimitata. È quanto si legge in una nota diffusa da ENEA.Saranno collocati nella camera da vuoto, in grado di resistere a campi magnetici e carichi neutronici molto elevati e a temperature del plasma di oltre 100 milioni di gradi. Lunghi 105 metri ciascuno, sono stati interamente progettati e realizzati in Italia da, un consorzio che comprende ENEA e due aziende di punta del settore, la toscanae la piemonteseI supercavi sono i primi quattro di una commessa del valore di circache prevede la costruzione entro il 2023 di 69 pezzi che verranno utilizzati per l’avvolgimento di 30 bobine e 30 adduttori di corrente, con ENEA nel ruolo di responsabile della progettazione, sviluppo, pianificazione, monitoraggio e qualità.I cavi sono anche i primi a essere realizzati con una tecnologia innovativa basata sull’utilizzo di un cavo di rame isolato con uno strato compresso di ossido di magnesio (MgO), rivestito con un tubo di acciaio inox. “La realizzazione di questi cavi ha richiesto una lunga attività di sviluppo da parte di ICAS in stretta collaborazione con il team di ITER, per poter centrare l’obiettivo di ottenere cavi in grado resistere a campi magnetici che possono raggiungere 12 Tesla ed alti carichi neutronici e di temperatura”, ha spiegato, presidente del consorzio ICAS e responsabile ENEA della Sezione Superconduttività.ENEA è il coordinatore nazionale della ricerca sulla fusione, è partner delle principali agenzie europeee partecipa a grandi programmi internazionali come ITER e Broader Approach.I centri di ricerca di Brasimone e Frascati dispongono di infrastrutture di eccellenza e, proprio a Frascati, è in via di realizzazione il, un'infrastruttura strategica nella roadmap verso la fusione, ideata da ENEA in collaborazione con alcuni tra i più prestigiosi istituti di ricerca,per sperimentare soluzioni ad alcuni dei nodi più complessi sul cammino della fusione, con ricadute scientifiche, economiche e occupazionali di rilievo.