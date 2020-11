Bankitalia, indice Euro-coin in aumento a novembre

(Teleborsa) - Nel mese di novembre l'Euro-coin ha registrato un incremento, raggiungendo il valore di 1,18. Lo rende noto laspiegando che l’aumento dell’indicatore "riflette essenzialmente l’inclusione nel calcolo del dato del PIL nel terzo trimestre, che è fortemente aumentato e la cui stima si è resa disponibile dopo la diffusione del dato dell'Euro-coin in ottobre.L'Euro-coin – sviluppato dalla Banca d'Italia – fornisce in tempo reale una, esprimendo tale indicazione in termini di tasso di crescita trimestrale del PIL depurato dalle componenti più erratiche (stagionalità, errori di misura e volatilità di breve periodo). È pubblicato mensilmente dalla Banca d'Italia e dal CEPR.Nelle attuali circostanze, "l’indicatore riflette solo parzialmente il legame tra pandemia die attività economica, sia nelle fasi di caduta del PIL sia in quelle di recupero, perché il dataset considerato nella stima contiene un numero relativamente limitato di informazioni sul settore dei servizi, in particolare su quelli turistici, ricettivi e ricreativi, che sono maggiormente colpiti dalla pandemia".