Germania, Prezzi ingrosso (YoY) in novembre

Germania, Prezzi ingrosso in novembre su base annuale (YoY) +1,5%, in aumento rispetto al precedente +1,1%.
