Milano 15:39
44.636 +0,10%
Nasdaq 15:39
25.478 +0,06%
Dow Jones 15:39
48.319 -0,09%
Londra 15:39
9.882 +0,16%
Francoforte 15:39
24.328 +0,18%

Produzione industriale USA (MoM) in novembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Produzione industriale USA (MoM) in novembre
USA, Produzione industriale in novembre su base mensile (MoM) +0,2%, in aumento rispetto al precedente -0,1%.
