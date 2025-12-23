Milano
Martedì 23 Dicembre 2025, ore 15.49
Home Page
/
Notizie
/ Bilancia commerciale extra UE Italia in novembre
Bilancia commerciale extra UE Italia in novembre
Economia
In breve
Finanza
Macroeconomia
23 dicembre 2025 - 10.10
Italia,
Bilancia commerciale extra UE in novembre pari a 6,92 Mld Euro
, in aumento rispetto al precedente 5,47 Mld Euro.
Argomenti trattati
Italia
(812)
