Manovra, Misiani: "Tassa patrimoniale non è una buona idea"

(Teleborsa) - "È un proposta legittima ma a mio parere non è una buona idea". Così ilin un'intervista a Sky TG24, sull'eventuale introduzione in Manovra di unaè una proposta legittimamente avanzata danell'esercizio del loro potere di proposta – ha sottolineato Misiani –. È stata enfatizzata in modo strumentale da chi è contro questa proposta, come se il Governo si apprestasse a vararla, ma non è così. In Italia – ha spiegato – l'imposizione sui patrimoni è già molto elevata.è contemplata solo da due Paesi della Ue,mentre nel 1990 erano 12, quindi, invece di aumentare, il novero dei Paesi che adotta questo tipo di imposizione si è ridotto. È molto complessa dal punto di vista dell'implementazione, è purtroppo troppo facile da eludere ed evadere, è uno strumento non particolarmente efficace, o meglio, non così efficace come altri strumenti, nel perseguire l'obiettivo sacrosanto di ridurre le disuguaglianze di reddito e ricchezza".