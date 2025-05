Assobibe, Rinvio della Sugar Tax: sollievo per le imprese delle bevande analcoliche

(Teleborsa) - Le imprese che producono e vendono bevande analcoliche in Italiadeciso del Governo Meloni, a poche settimane dalla sua entrata in vigore. È importante che il rinvio sia decisoper evitare che l’implementazione della tassa parta comunque, con costi e complessità enormi per le imprese, soprattutto per le PMI (64% del totale) che hanno strutture organizzative più ridotte.Ila questo proposito sottolinea: "L’indiscrezione sul posticipo dell’entrata in vigore della tassa, prevista tra qualche settimana, consentirebbe alle imprese di tirare un respiro di sollievo: quanto appreso sarebbe fondamentale per le aziende del settore e gli, perché dimostra la volontà del Governo di tutelare le imprese nel Paese ed evitare possibili effetti inflattivi per i consumatori. Nelle scorse settimane, numerosi rappresentanti dell’Esecutivo, e dei partiti di maggioranza, ci hanno rassicurato sulla volontà di non penalizzare la produzione italiana di bevande analcoliche conche si aggiunge agli aumenti dei costi scattati ad inizio anno. Tutto questo proprio all’inizio della stagione estiva, fondamentale per le vendite. Auspichiamo in un rinvio di 12 mesi, così da accorparlo a quello della Plastic Tax – già deciso – per poter trovare una volta per tutte una soluzione ad un problema che viviamo dal 2019".L’associazione conferma laa collaborare con il Governo per definire un percorso virtuoso che non penalizzi un tessuto industriale, piccolo ma orgoglioso, del Made in Italy, e la sua filiera: dalle aziende agricole alla distribuzione.