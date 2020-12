Partito il crowdfunding per il primo motore navale fuoribordo con propulsione elettrica

CrowdFundMe

(Teleborsa) - È partita oggi su, piattaforma di Crowdinvesting quotata a, la seconda campagna didi, il primoche potrebbe essere venduto al pubblico dal 2022. La raccolta fondi, che punta a un obiettivo di 300mila euro, è solo una parte dell’aumento di capitale complessivo di 7 milioni di euro che saranno reperiti anche offline tramite fondi italiani ed esteri.DeepSpeed è un motore fuoribordo con propulsione a jet che include. Funzionaed è alimentato da energia elettrica. Rappresenta una propulsione navale altamente efficiente e si propone come alternativa ai propulsori a elica e a idrogetto entrobordo, perché, nei primi, sopra i 30 nodi, l’energia propulsiva si riduce drasticamente rispetto a quella fornita dal motore e nei secondi, all’aumentare della velocità, c’è un limite alla portata d’acqua che la pompa può elaborare.Attraverso la sottoscrizione in crowdfunding si: la quota minima d’investimento è pari a 2.820 euro, cifra che corrisponde a un lotto di 1000 azioni. La campagna di equity crowdfunding su CrowdFundMe avrà la tradizionale durata di, con una prima finestra di 20 giorni per consentire l’ingresso degli investimenti e il deposito della lista soci presso la Camera di Commercio entro la fine dell’anno e cercare con queste tempistiche, di favorire gli investitori ad accedere allerelative al 2020.In seguito delladi equity crowdfunding, dell’ottobre 2019, su CrowdFundMe, che ha portato a una raccolta di, la startup ha accelerato la fase di ingegnerizzazione, ha avviato un(una delle tre Università partner dei jet) e ha, soprattutto progettisti e ingegneri. La nuova campagna di equity crowdfunding servirà per accelerare e finalizzare le attività di sviluppo e testing dei jet eavviare l’iter di certificazione propedeutico alla commercializzazione, estendere sul piano internazionale la tutela brevettuale della tecnologia, investire in strategie di marketing e comunicazione.