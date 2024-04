Drinkme chiude round di 580.000 euro. Raggiunto il break even

(Teleborsa) -, startup che ha l'obiettivo di digitalizzare e automatizzare la fornitura di wine & spirits del B2B nel settore Ho.Re.Ca, ha chiuso unasulla piattaforma Mamacrowd, che ha portato ad un. Il raggiungimento di questo obiettivo, ottenuto anche grazie alla partecipazione significativa di investitori come Wine Profit, consentirà all'azienda di potenziare le funzionalità del software proprietario e scalare commercialmente, aprendo nuovi magazzini, sia a livello nazionale che internazionale.Il progetto, nato nel 2021 nella provincia di Varese da un gruppo di quattro amici,, mira a digitalizzare e automatizzare il settore della distribuzione Ho.Re.Ca di wine & spirits, attraverso una piattaforma online proprietaria rivolta principalmente a hotel, bar, discoteche, stabilimenti balneari e ristoranti, grazie a cui è possibile ricevere la merce in tempi di consegna rapidi e flessibili, senza minimo d'ordine. Inoltre, il software gestionale pensato ad hoc per il mondo della distribuzione, è in grado di supportare i clienti nell'amministrazione quotidiana delle scorte, nell'analisi dei consumi e nell'automatizzazione degli acquisti tramite algoritmi integrati.A dicembre 2022, nel suo primo anno di attività, Drinkme è riuscita a generare un fatturato di circa 630 mila euro, complice anche una prima campagna di equity crowdfunding chiusa con un overfunding di circa 280 mila euro. Nelilè cresciuto fino a(+82%) e, grazie al costante incremento del numero di clienti, di ordini e del valore medio dell'ordine, è stato raggiunto il break even point.Attualmente, Drinkme ha apertoa Varese, Milano, Seregno (Logistica Centrale), Monza Brianza, Como e Forte dei Marmi, città in cui intende rafforzare la sua presenza, puntando al contempo ad espandersi in Italia e all'estero.