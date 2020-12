Pagamenti, Enel X acquisisce CPP dalla holding MEG

(Teleborsa) -ha concluso conun accordo per acquisire – subordinatamente al nulla osta della Banca d’Italia – una partecipazione pari al 100% del capitale di(CPP), fintech italiana che offre ai consumatori un accesso diffuso ai servizi di pagamento, sia su canale fisico che digitale, e consente di effettuare numerose tipologie di transazioni verso i privati e le pubbliche amministrazioni.Grazie all’accordo, Enel X potrà contare sulla rete dei circadi CPP distribuiti su tutto il territorio nazionale che si vanno ad aggiungere ai circa 6.000 serviti da, ampliando quindi le modalità di acquisizione di nuovi clienti e i canali di promozione dei propri prodotti e servizi, riuscendo così a gestire fino a 20 milioni di transazioni l’anno: dai bollettini ai vari pagamenti verso le pubbliche amministrazioni tramite il nodo pagoPA.“Con l’acquisizione di CPP – ha affermato, CEO di Enel X – rafforziamo la presenza sul territorio, offrendo un servizio di pagamento complementare a quello full digital di Enel X Pay. Una scelta che risponde alla logica della multicanalità, per venire incontro in modo più efficace alle esigenze dei nostri clienti, dai giovani ai più anziani”.“La Mail Express Group – spiega, Amministratore Unico e socio di maggioranza della Mail Express Group, azionista di maggioranza assoluta di CPP – è una holding di partecipazione finanziaria e immobiliare operante in svariati settori commerciali, che spaziano dal mercato postale (la controllata Mail Express Poste Private è stata il primo operatore privato italiano, che oggi può contare una significativa presenza sul mercato domestico), all’editoria, ai servizi logistici, ai servizi finanziari, ecc.. Siamo molto contenti di questa operazione: siamo convinti, infatti, che, con l’ingresso nel Gruppo Enel, CPP saprà esprimere al meglio le proprie potenzialità assicurando un contributo importante nel perseguimento degli obiettivi strategici”.“Quest’operazione - aggiunge, Amministratore Delegato di CPP, assistita nell’operazione dagli advisor di PwC - si inquadra in un contesto economico sempre più veloce e competitivo caratterizzato dalla forte crescita del volume di operazioni di pagamento digitali. Questo fattore spinge sempre più nella ricerca di economie di scala anche attraverso il rafforzamento della propria quota di mercato”.