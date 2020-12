USA, prosegue dialogo bipartisan per pacchetto di aiuti da 908 miliardi

(Teleborsa) - Ladi Joeallee le buone notizie sul frontepotrebbero, per la prima volta in mesi,, per arrivare all'approvazione di unper l'economia. Sarebbe stato il team del presidente eletto a convincere i Democratici adper un disegno di legge da oltre 2.000 miliardi di dollari, una posizione che aveva bloccato le discussioni con i Repubblicani, secondo il New York Times.La speakere il leader democratico della minoranzahanno invitato il senatore, repubblicano del Kentucky e leader della maggioranza, a tornare al tavolo dei negoziati con un, sulla base del quale potrebbe essere presto trovato un accordo. "Il compromesso è a portata di mano. Sappiamo dove siamo d'accordo. Possiamo farlo. Lasciatemelo dire ancora, possiamo farlo e dobbiamo farlo. Quindi cerchiamo di fare una legge", ha spiegato McConnell in aula nella giornata di ieri, spiegando che si può "concordare su cosa siamo d'accordo.". "Crediamo che con negoziati condotti in buona fede potremmo arrivare a un accordo", ha detto Schumer.Il pacchetto in discussione ripristinerebbe iscaduti, fornendoper 18 settimane. Destinerebbe, ristoranti e teatri in difficoltà e. Proprio questa ultima misura, il sostegno alle amministrazioni locali, sembra la più osteggiata dai Repubblicani.Il pacchetto di aiuti da oltre 900 miliardi di dollari per cittadini e imprese Usa colpiti dal covid "", secondo, intervistato dalla CNN. "A Natale ci saranno milioni di persone che finiranno il sussidio di disoccupazione" - ha detto - Quello di cui c’è immediatamente bisogno è un sostegno alle persone che vivono degli assegni di disoccupazione, un sostegno a chi sarà sfrattato dopo Natale perché non può pagare l'affitto, un sostegno per il pagamento dei mutui".Biden non è comunque coinvolto direttamente nei negoziati. "Il presidente eletto è stato molto chiaro nell'affermare che qualcosa deve accadere, che il popolo americano ha bisogno di aiuto", ha detto, democratica della Virginia alla Camera e coinvolta direttamente negli accordi. Alla domanda se Biden dovesse essere maggiormente coinvolto, ha però detto: "Non sarà presidente fino al 20 gennaio e".Dal canto suo,sembra intenzionato ad. Alla domanda se fosse d'accordo con McConnell sul fatto che gli aiuti contro la crisi da pandemia fossero "in vista" e se avrebbe sostenuto "questo disegno di legge", Trump ha risposto in modo affermativo. "Lo farò, e penso che ci stiamo avvicinando molto", ha detto ai giornalisti.