Stella: "Partite IVA sempre più discriminate"

(Teleborsa) - "È stata ampliata unache si era già creata con la. Da un lato soggetti che in questo periodo non hanno rischiato nulla, come gli statali che lavorano inDall'altra le imprese, i professionisti. Soggetti che si sono ritrovati senza stipendi e in difficoltà, senza avere diritto ad ammortizzatori di nessun tipo. Una disparità di trattamento intollerabile". Cosiappena stato confermato Presidente di Confprofessioni, intervistato da Il Giornale, commentando le aperture del Governo sul contratto del pubblico impiego."Ora che per gli- spiega Stella - ilIl governo deve correre ai ripari, anche equiparando la no tax area dei professionisti con quella dei lavoratori dipendenti".Nell'ultima fase - osserva ancora Stella - "sono statiall'economia sia isia gli autonomi della gestione separata. I professionisti hanno ricevuto solo il contributo di ultima istanza e poi sono stati esclusi dai ristori. In questa ultima fase sono stati esclusi anche iiscritti alla gestione separata Inps, le categorie che hanno subito i danni maggiori dal Covid".Cosa si potrebbe fare per andare concretamente in soccorso dei professionisti? "Per i dipendenti è intorno agli 8mila euro, per i professionisti è di 4.800. Si potrebbe aumentare quest'ultima, portandola allo stesso livello dei dipendenti. Si lascerebbe nelle tasche dei professionisti una quota maggiore di reddito, in attesa della, conclude Stella.