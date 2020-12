Banca MPS: appuntamenti online per parlare di investimenti sostenibili

Banca Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) - La. E' questo ilalche, con la, ha pensato per i propri gestori e clienti per riflettere insieme sulle nuove opportunità di gestione dei portafogli. Il percorso info-formativo ha visto la realizzazione di cinque appuntamenti dal titolo: Investiamo con responsabilità sul futuro, ed ha coinvolto quasi 2000 partecipanti fra gestori e clienti in tutte le aree territoriali della Banca. Alla luce delle restrizioni legate all'emergenza Covid, gli eventi sono stati realizzati in uno studio tv virtuale, in diretta streaming, su una piattaforma digitale dedicata.A livello mondiale esiste già unsi stanno facendo parti attive per la costruzione di un'economia che, nel lungo periodo, possa contribuire a realizzare obiettivi di crescita e redditività sostenibili.sono sempre più integrati nei processi d'investimento, gestione del rischio e nell'amministrazione delle aziende ed è sostanziale creare consapevolezza,a garanzia di un sempre più ampio coinvolgimento dei diversi stakeholder.Banca Mps e BlackRock hanno collaborato allache partendo dagli obiettivi di sostenibilità dell'Agenda 2030 dell'ONU, tocca alcuni temi rilevanti quali il futuro dei trasporti elettrici, l'economia circolare, i nuovi trend legati alla sicurezza alimentare, le logiche sostenibili di CRM e lo sviluppo del brand e infine la Green Energy.Su queste tematiche sono state fornite autorevoli testimonianze grazie alla competenza dei manager di Banca Mps e BlackRock e alla presenza di alcuni professionisti di gruppi imprenditoriali protagonisti del panorama produttivo nazionale e internazionale: Paolo Martini, CEO di Be Power SpA Group; Stefania Bracco, Airco Sales Division Co-Manager di Daikin Air Conditioning Italy; Simone Santini, CCO di Fileni; Marco Tolentino, Director Sales di Adidas; Maria Cristina Papetti, Head of Global Sustainability Infrastructure and Networks di Enel Group."Il supporto fornito da BlackRock attraverso questo ciclo di appuntamenti che hanno toccato tutta l'Italia – ha commentato- è stato una preziosa occasione di coinvolgimento dei nostri gestori e clienti e un invito ad essere sempre più consapevoli dell'importanza della sostenibilità nell'ambito della scelta dei propri investimenti. Come Banca Mps crediamo fortemente in questi valori, che saranno sempre più fattori di distintività per le aziende che vogliono fare qualità e rendere sostenibili i propri ricavi nei prossimi anni. Leper la crescita e lo sviluppo sociale dei territori, altresì per aspetti non strettamente economici. Per questo siamo consapevoli, anche alla luce della recente emergenza sanitaria che ne ha evidenziato ancora di più la necessità, che i passi da fare verso uno sviluppo davvero sostenibile siano imprescindibili per garantire un futuro a tutti noi"."In un contesto attuale di cosi forte trasformazione, siamo felici di aver realizzato insieme a Banca MPS un'iniziativa strategica che abbia risposto ad una generale e crescente domanda di sostenibilità" ha aggiunto. "Evoluzione sostenibile" ci ha permesso, attraverso un nuovo modo di comunicare e di interagire, di rimanere al fianco dei clienti, aiutandoli nell'intraprendere un percorso per raggiungere i propri obiettivi finanziari e di sostenibilità. Siamo infatti convinti che portafogli costruiti attorno alla sostenibilità possano offrire maggiore resilienza e profili di rischio-rendimento più attraenti nel lungo periodo. Crediamo fortemente che una reale e completa adozione dei principi di sostenibilità sia negli investimenti che nelle nostre abitudini rappresenti un elemento chiave per tracciare uno sviluppo futuro migliore".