Deutsche Bank promuove le banche italiane: giudizio "buy" a Piazza Affari

(Teleborsa) -rivede al rialzo le sue raccomandazioni su alcuni istituti bancari italiani, riflettendo una visione positiva sul comparto finanziario di Piazza Affari, legata a fattori come solidità patrimoniale e prospettive di crescita.Gli esperti dell'ufficio studi hanno promosso con pagella "buy" titoli comeIn particolare, il prezzo obiettivo di Banca Generali è stato aggiornato a 66 euro dai 61 indicati in precedenza, quello di Banca Mediolanum a 19,40 euro (da 18,10), quello di Popolare Sondrio a 17,60 euro (da 11) e quello di MPS è stato fissato a 11 euro.Tutti i titoli sopra citati scambiano al rialzo sul listino milanese: Banca Generali sale dell'1,19%, Banca Mediolanum guadagna l'1,2% e Popolare di Sondrio l'1,24%. Fa eccezione MPS che cede l'1,86% che rimane sotto pressione sugli effetti dell'inchiesta sulla scalata a, nonostante il superamento dei requisiti patrimoniali richiesti dalla BCE.