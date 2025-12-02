Milano 15:20
43.362 +0,24%
Nasdaq 1-dic
25.343 0,00%
Dow Jones 1-dic
47.289 -0,90%
Londra 15:20
9.718 +0,16%
Francoforte 15:20
23.715 +0,53%

Deutsche Bank promuove le banche italiane: giudizio "buy" a Piazza Affari

Banche, Finanza, Consensus
Deutsche Bank promuove le banche italiane: giudizio "buy" a Piazza Affari
(Teleborsa) - Deutsche Bank rivede al rialzo le sue raccomandazioni su alcuni istituti bancari italiani, riflettendo una visione positiva sul comparto finanziario di Piazza Affari, legata a fattori come solidità patrimoniale e prospettive di crescita.

Gli esperti dell'ufficio studi hanno promosso con pagella "buy" titoli come Banca Generali, Banca Mediolanum, Popolare di Sondrio e MPS.

In particolare, il prezzo obiettivo di Banca Generali è stato aggiornato a 66 euro dai 61 indicati in precedenza, quello di Banca Mediolanum a 19,40 euro (da 18,10), quello di Popolare Sondrio a 17,60 euro (da 11) e quello di MPS è stato fissato a 11 euro.

Tutti i titoli sopra citati scambiano al rialzo sul listino milanese: Banca Generali sale dell'1,19%, Banca Mediolanum guadagna l'1,2% e Popolare di Sondrio l'1,24%. Fa eccezione MPS che cede l'1,86% che rimane sotto pressione sugli effetti dell'inchiesta sulla scalata a Mediobanca, nonostante il superamento dei requisiti patrimoniali richiesti dalla BCE.
Condividi
```