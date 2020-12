TJX in rialzo al Nyse dopo ok CdA a cedola

Tjx Cos

(Teleborsa) - Allunga timidamente il passo, che tratta con un modesto progresso dello 0,79%.Il board del retailer di casalinghi e abbigliamento ha approvato una cedola trimestrale di 26 centesimi di dollaro per azione, in aumento del 13% rispetto al pari periodo dello scorso esercizio. Il dividendo andrà in pagamento il prossimo 4 marzo su posizioni all'11 febbraio.Comparando l'andamento del titolo con l', su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,73%, rispetto a +0,06% dell').L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 66,54 USD. Primo supporto visto a 65,5. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 65,07.