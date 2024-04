Wall Street positiva con le trimestrali

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza in rialzo per la borsa di Wall Street con il Dow Jones reduce da sei sedute consecutive in calo. Gli addetti ai lavori guardano agli sviluppi delledopo che l'attacco dell'Iran in Israele fa temere un pericoloso allargamento del conflitto nella regione.L'attenzione degli investitori si concentra anche sullada cui è atteso un taglio dei tassi d’interesse non prima di luglio, se non addirittura a settembre o più tardi. Aspettative rafforzate dal dato sulle vendite al dettaglio americane cresciute più delle attese e dall’aumento dell’inflazione.Passando alle, conti sopra attese per Bank of America e Morgan Stanley.Tra gli indici statunitensi, ilmostra un rialzo dello 0,28%, mentre, al contrario, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 5.055 punti. Pressoché invariato il(-0,03%); con analoga direzione, sui livelli della vigilia l'(-0,02%).