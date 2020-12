Coldiretti, spostamenti tra Comuni per salvare agriturismi

(Teleborsa) - Neipiccoli Comuni italiani con meno diil distanziamento è garantito per idi abitanti che dispongono di oltre il 54% del territorio nazionale.E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti/Fondazione Divulga in riferimento alle restrizioni in arrivo per Natale con la possibilità per gli abitanti dei Comunidi spostarsi ma per non più diUnaanche perché si tratta di realtà che spessoe di invecchiamento favorito anche dai ritardi infrastrutturali: appena il 68% dei cittadini dispone di connessione a banda larga contro più dell’80% delle metropoli. Nei piccoli Comuni italiani, che sono pari al 69% del totale, ad evitare gli affollamenti – continua Coldiretti – concorre un paesaggio fortemente segnato dalle produzioni agricole con ben ildelle produzioni tipiche nazionali nasce proprio nei piccoli borghi italiani conIn questo contesto superare il divieto agli spostamenti tra iimportante anche per salvare leitaliani che sono principalmente situati in piccoli centri rurali con una clientela proveniente dalle grandiIlè infatti – conclude Coldiretti –se si considera che gli agriturismi spesso situati in zone isolate in strutture familiari con un numero contenuto die con ampi spazi all’aperto".