MPS, Osnato: giusta graduale uscita dello Stato dal capitale
(Teleborsa) - "Credo che lo Stato sia entrato lodevolmente per salvare una banca che era stata distrutta da una clientela politica immanente e invadente. Credo che gradualmente sia giusto che lo Stato ne esca". Così Marco Osnato, presidente della Commissione Finanze della Camera, a margine del convegno Italia Direzione Nord in Triennale, rispondendo a chi gli chiedeva se fosse favorevole a una uscita dello Stato dal capitale di MPS.

Per Osnato l'uscita dovrà avvenire "quando il vantaggio per i contribuenti, quelli che hanno messo i soldi per salvare la banca, sarà conclamato".
