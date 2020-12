Al via su FS News la raccolta fondi 2020-2021: il Gruppo FS sostiene differenza donna

(Teleborsa) - Parte oggi su FS News, il giornale online di, la Raccolta Fondi 2020-2021 di FS Italiane che, quest’anno, ha scelto come destinataria Differenza Donna. Da più di 30 anni quest’associazione è impegnata a: dal 1989 ha sostenuto 35.000 donne e 60.000 bambini attraverso i suoi centri anti-violenza e le case rifugio. Dal luglio 2020 gestisce anche il 1522, il numero di pubblica utilità istituito nel 2006 dal Dipartimento delle Pari opportunità a cui rivolgersi in caso di violenza o stalking.Le donazioni, effettuabili fino al 30 giugno online sul sito differenza donna e attraverso le biglietterie self service Trenitalia in stazione, serviranno a finanziare due case nel quartiere Prati di Roma, sequestrate alla criminalità e assegnate a Differenza Donna all’inizio del 2020.Il primo spazio a cui andranno i proventi è un centro di primo contatto che lavora sull’emersione della violenza. Un porto franco dove avere informazioni e supporto: 100 donne hanno ottenuto sostegno e consulenza legale, 200 hanno ricevuto assistenza telefonica per conoscere gli strumenti e le strade percorribili per uscire dalla violenza, 30 hanno intrapreso un percorso di formazione e orientamento al lavoro.FS Italiane, scegliendo Differenza Donna, conferma il suo impegno nel promuovere la parità di genere. Lo fa, per esempio, con iniziative come Women in motion, progetto lanciato nelle scuole per incentivare le studentesse a intraprendere un percorso di studi STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). O ancora con l’adesione ai principi WEPs (Women’s Empowerment Principles) istituiti dall’ UN Women (l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di gender equality) per favorire l’avanzamento dello status della donna e la parità di genere nel mondo dell’impresa. Infine, FS Italiane fa parte della Piattaforma per il Cambiamento (Platform for Change-Women in Transport) creata nel 2017 dalla Commissione Europea per incentivare l’occupazione femminile e le pari opportunità nel settore dei trasporti.