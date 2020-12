Tenax International, debutto stellare all'AIM Italia

Tenax International

(Teleborsa) -, società che produce macchine elettriche per la pulizia stradale, le cui azioni segnano in Borsa un. Il titolo era stato collocato a 2 euro. Si tratta dellada inizio anno sul mercato dedicato alle PMI e porta il numero degli strumenti quotati a 135.Durante la fase di collocamento, Tenax International ha. Il flottante al momento dell’ammissione è del 31,73% e la capitalizzazione è pari a circa 6,3 milioni di euro. La società è stata assistita da EnVent Capital Markets Ltd in qualità di Nomad e Global Coordinator. MIT SIM è Specialist dell’operazione."Siamo felici di dare oggi il benvenuto su AIM Italia ad una realtà innovativa, altamente tecnologia e sostenibile. Riteniamo che grazie ai capitali raccolti, Tenax International possa ampliare ulteriormente il proprio business, finanziandone lo sviluppo e la crescita su scala globale", ha affermato, Head of Product Development Mid & Small Caps, Equity Primary Markets di Borsa Italiana., Fondatore di Tenax International, ha affermato che la società "si è posta da subito un grande obiettivo: diventare la prima azienda a livello internazionale con una gamma di prodotti dedicati all’igiene urbana esclusivamente 100% elettrici", il mercato AIM Italia - ha aggiunto - costituisce un "traguardo" ed al tempo stesso un "punto di partenza" per l'affermazione della leadership europea nel settore e "per diventare aggregatori di realtà con prodotti complementari".