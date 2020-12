Coronavirus in Italia, contagi in calo ma pochi tamponi

(Teleborsa) - Sonoi nuoviregistrati nel nostro Paese nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 15.104) a fronte di quasimila tamponi.le vittime, per un totale dida inizio epidemia. Il tasso di positività sale al 12,37%. I ricoveri calano di 13 unità, quelli in terapia intensiva di 12.Questi il bollettino di oggi,, diffuso dal Ministero della Salute, sulla situazione epidemica nel nostro Paese.Sempre oggi, l'Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha raccomandato l'autorizzazione condizionale del vaccino per il Covid-19 sviluppato daLo ha annunciatodirettrice della comunicazione dell'Agenzia europea per i medicinali.La Presidente della Commissione europea,ha parlato dinei nostri sforzi per fornire vaccini sicuri ed efficaci agli europei. Ora - ha aggiunto - agiremo velocemente. Mi aspetto una"L'agenzia europea del farmaco ha dato l'ok al vaccino Pfizer Biontech. È la notizia che aspettavamo - dice il Ministro della Salute,-. La battaglia contro ilcome dimostrano anche le ultime notizie provenienti da Londra, ma avere a disposizione un vaccino efficace e sicuro apre una