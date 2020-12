Coronavirus, preoccupa variante GB: esperti UE fanno il punto

(Teleborsa) - La nuova variante dele leimposte per farvi fronte come quelle sule dal. Questi ialdegli, convocata dallasi sono scambiatiadverso un approccio coordinato dell'UE in relazione alleai collegamenti con il. Lo si apprende a Bruxelles. Glihanno anche sottolineato l'importanza dileall'interno dellIn particolare, il Presidente francese,ha chiesto di "", dopo unadelche ha imposto la sospensione perdi tutti gli arrivi in provenienza dal territorio britannico. Questa "mutazione problematica del virus, con una forma molto più aggressiva" mostra "la complessità di questo virus, oserei dire la sua aggressività, la suadi cui dobbiamo sempre dar prova", ha commentato il Capo dello Stato, intervenendo in videoconferenza al Consiglio dei Ministri.Come riferisce DPA, il Ministro degli Esteri tedescoha fatto sapere che saranno concordatidel tipo delle misure prese fino alcon gli altridell'Unione europea" in merito alla variante inglese del coronavirus, in modo che si impediscadi volo attraverso altri Stati membri della Ue.Maas ha confermato "un sostanzialedella valutazione della minaccia" in Gran Bretagna ma "in definitiva, non abbiamo informazioni conclusive per valutarlo in modo definitivo, maCresce, intanto, la preoccupazione. "Al momentoche il vaccino non funzionerà contro la variante del Covid": lo ha dettodirettrice esecutiva dell'Agenzia europea del farmaco (EMA)."Non abbiamo abbastanza dati sullsulle donne in gravidanza, per loro raccomandiamo un approccio caso per caso", ha dettopresidente del comitato per i medicinali umani (Chmp) dell'Agenzia europea del farmaco (Ema) parlando del vaccino anti-Covid Pfizer BioNtech, che oggi ha ottenuto l'autorizzazione condizionata per tutta l'UE. "Abbiamo bisogno di più dati sulle donne incinte, per le quali consigliamo un", ha spiegato.Ladel coronavirus individuata nelè destinata a diventare il. Lo ha detto il professor Calum, membro del Sage, il comitato scientifico che consiglia il Governo britannico. L'esperto ha sottolineato che "ilha ildi trasmettersi più rapidamente, in questo modo". Semple ha aggiunto che è ancora troppo presto per essere del tuttodi come si comporta ilcon lasoprattutto sulla. Credo però che per costringerci ad aggiornare iln i nuovi ceppi il virus debba cambiare in modo sostanziale.": così Marco Cavaleri, capo delle strategie vaccinali dell', ha risposto a chi gli chiedeva che tipo di mutazione del Covid potrebbe mettere a rischio ilIntanto, un Portavoce di OMS Europa ha spiegato che lesulla variante del Covid suggeriscono che "potrebbe anche incidere sull'efficacia di alcuni, oltre al fatto che "", chiarendo comunque che al momento non c'è "L'OMS, aggiunge, fornirà maggiori informazioni non appena avrà "u".Intanto, ecco ladeiche finora hanno impostodalla Gran Bretagna in seguito alla scoperta della variante delFrancia (per 48 ore); Olanda (fino all'1 gennaio); Danimarca (48 ore); Norvegia (48 ore); Belgio (24 ore); Italia (fino al 6 gennaio); Austria (non è chiaro fino a quando); Germania (non è chiaro fino a quando); Bulgaria (fino al 31 gennaio); Lituania, Estonia e Lettonia (fino al 31 gennaio); Repubblica d'Irlanda (48 ore), Romania (fino ai primi di gennaio); Svizzera (fino a nuovo avviso).Lanon ha ancora annunciato nessun bando sui voli ma ha chiarito che lo farà se non sarà trovata una risposta comune europea alla minaccia della nuova variante. Il Portogallo farà rientrare portoghesi e residenti ma solo con undel Covid negativo. La Svezia si prepara a delle misure restrittive verso il Regno Unito ma non ci sono ancora i dettagli. La Repubblica Ceca e la Grecia impongono la quarantena a chi è rientrato dalla Gran Bretagna nelle ultime