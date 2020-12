Ministero del Lavoro, autorizzata la Cigs per i lavoratori di Blutec

(Teleborsa) - "Con il Decreto emesso in data odierna dallaè stato autorizzato il, in amministrazione straordinaria per il periodo dal 18 ottobre 2020 al 30 giugno 2021". È quanto fa sapere il ministero del Lavoro sottolineando l'impegno assunto dal Dicastero delche ha seguito, fin dalle sue origini, la vicenda della Blutec.Il trattamento – spiega il ministero in una nota – avrà ad oggetto il personale assegnato all'e sarà corrisposto direttamente dall'Il Decreto consente che il trattamento di integrazione salariale prosegua senza alcuna soluzione di continuità rispetto al periodo già autorizzato.