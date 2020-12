Bozza Recovery, da Superbonus a banda ultralarga: Governo punta su innovazione

(Teleborsa) - Nonostante l'asticella della tensione nella maggioranza resti alta, con laMatteo Renzi che potrebbe complicare i piani del Governo, ilprova a guardare avanti. Lo ha confermato ieri durante la consueta conferenza stampa di fine anno che si è aperta con uno in ricordo delle vittime del Covid e in solidarietà dei loro familiari."Dobbiamo avere unanel quadro dell'occasione storica dei", ha detto Conte che ha intenzione di "accelerare" la cosiddetta verifica di maggioranza, in modo da affrontare "nei primi giorni di gennaio ilIntanto, spunta unache aggiorna il testo di 133 pagine portato in CdM lo scorso 7 dicembre: un documento dipagine, nel quale per la prima volta compare il cronoprogramma dei singoli progetti, con l'indicazione, come chiede l'UE, di(pietre miliari) e(obiettivi). Vengono indicati iproponenti, attuatori e la natura della spesa, se si tratta di investimenti, riforme o incentivi. Compaiono anche impatto green e digital.Suiiverse conferme: dalda realizzare entro il quarto trimestre 2021.Due miliardi e 640 milioni aggiuntivi per accelerare sullae avviare già nel 2021 la copertura del 10% di scuole, strutture sanitarie, musei, e anche di 30mila km di strade extraurbane. E' l'obiettivo che si pone il Governo per il progetto connessioni veloci. Nel dettaglio si prevede tra il 2024 e il 2026 la copertura piena di 9mila scuole,12.300 ospedali, 100 parchi, 200 musei e siti archeologici, 1000 centri sportivi. Previsto anche di raggiungere entro il