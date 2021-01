IATA, ripresa trasporto aereo più lenta in Europa

(Teleborsa) - La, organizzazione internazionale del trasporto aereo, ribadisce che iltornerà aie fa i conti dell'anno che ha messo globalmente in ginocchio il settore.da 838 a 328 miliardi di dollari nel 2020, e le compagnie aeree devono fate i conti con, nonostante il taglio dei costi da 795 a 430 miliardi di dollari nel 2020, vale a dire spese ridotte in media di un miliardo al giorno., direttore generale e ceo della Iata, sottolinea che senza ida parte dei governi, gran parte dei vettori avrebbe dichiarato fallimento.A consuntivo,avranno viaggiatoi, tanti3, con unarispetto ai 4,5 miliardi del 2019 ed un calo di fatturato perda 612 anell'ultimo anno.L'industria aeronautica, che, si appella al cargo, i cui ricavi sono passati da 102,4 miliardi di dollari nel 2019 a 117,7 nel 2020. Tuttavia, non basterà a compensare le ulteriori perdite previste per i vettori.IATA stima che ledovrebbero cdi dollari, attestandosi a -45% rispetto al 2019. Previsto(-1,7 miliardi rispetto al 2019), mentre il load factor dovrebbe aumentare fino a quali il 73%, comunque 10 punti percentuali in meno rispetto al periodo pre-Covid.A sostenere la ripresa saranno ii, mentre su scala internazionale IATA prevede che a riguadagnare posizioni per primi saranno i vettori asiatici e dell'area del Pacifico.è attesa nella, a campagna di vaccinazione avanzata.