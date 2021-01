Scuola, 34mila studenti delle superiori a rischio abbandono scolastico

(Teleborsa) - Sonodelle scuole superiori italiane che, a causa delle assenze prolungate, rischiano di alimentare il fenomeno dell’, secondo l'indagine condotta da IPSOS per Save the Children "I giovani ai tempi del Coronavirus". L'28% degli intervistati, studenti tra i 14 e i 18 anni, afferma che dal lockdown di primavera c’è, mentre il 7% afferma che i compagni di scuola "dispersi" sono tre o più di tre.Per il 38% degli adolescenti la. In generale la principale difficoltà è rappresentata dallaper seguire le lezioni online e daipropria o dei docenti. Quasi il 18% dichiara di aver a disposizione un dispositivo condiviso con altri e l’8% frequenta le lezioni in una stanza con altre persone.Le ripercussioni della pandemia non sono però solo sulla didattica, ma anche sulla vita sociale degli adolescenti.che, in molti casi, hanno riscoperto il valore della relazione dal vivo con i coetanei. L’85% dei ragazzi intervistati afferma di aver capito quanto sia importante uscire con gli amici, andare fuori e relazionarsi in presenza"., mentre il 42% ritiene ingiusto che agli adulti sia permesso di andare al lavoro, mentre ai giovani non è permesso di andare a scuola. Guardando al futuro, solo il 26% pensa che "tornerà tutto come prima" e la stessa percentuale ritiene che "continueremo ad avere paura", mentre il 43% ritiene che anche dopo il vaccino, "staremo insieme in modo diverso, più on line".In merito ai provvedimenti da prendere per risanare la situazione, ragazzi e ragazze sembrano essere particolarmente attenti e interessati. Il 69% di loro, infatti,e una gran parte degli intervistati guarda con interesse alle possibilità che potrebbe offrire per il loro futuro.