Facebook "blocca" Trump a tempo indeterminato

(Teleborsa) - Le restrizioni dinei confronti disaranno estese. Gli account del Presidente saranno bloccatie per almeno le prossime due settimane fino a quando unadi potere non sarà completata", affermaLa decisione arriva dopo che i suoi sostenitori hanno assaltato il Congresso in una delle giornate più buie per la democrazia americana che ha causatoe numerosiStesso provvedimento di blocco anche da parte dima per solamente 12 ore che ha chiesto la rimozione di tre messaggi. Blocco anche dell'accountt, sino a data da destinarsi.Provvedimenti senza precedenti adottati nei confronti di Trump, ma giustificati dalla violazione delle regole che disciplinano la pubblicazione dei contenuti suiche già in passato erano stati costretti ad intervenire per mettere unspesso fuori dalle righe de