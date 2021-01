Recovery consegnato al Premier Conte: "Risorse ingenti, progetti siano ben ponderati"

(Teleborsa) - Il, la bozza riveduta e corretta dal Tesoro che tiene conto delle proposte della maggioranza. Presenti alla riunione anche il ministro per gli Affari Ue, Enzo Amendola, e il titolare del Sud, Peppe Provenzano.Conte ha annunciato che ildel Piano di Ripresa e Resilienza (Pnrr). "Non è mai venuta e mai verrà meno, da parte mia,delle forze che sostengono il governo. Ho sempre lavorato per raccogliere tutte le proposte migliorative su ogni tema o provvedimento sin qui adottato e così sarà anche in futuro, perché è questo che ci chiedono i cittadini. Questo vale, ovviamente, anche per il Recovery Plan", ha scritto il Premier su Facebook."A breve ci ritroveremo conper operare una, che valga a selezionare gli investimenti e le riforme più utili a modernizzare il Paese", ha chiarito Conte, indicando che dalle proposte delle forze di maggioranza sono arrivati "contributi utili ad arricchire ed a migliorare il Piano".che arriveranno dall'UE sono ", ma "devono essere ben ponderate", ha ricordato Conte, spiegando che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) "punterà con ancora maggior decisione sugli investimenti, soprattutto quelli ad alto impatto sulla crescita, sulla trasformazione dei settori e sulle filiere innovative. Maggiori risorse saranno destinate, in particolare, alla salute, ai giovani, al terzo settore, agli asili nido e alle persone con disabilità".Nella nuova versione del Recoverysonoa circa 18 miliardi dai 9 inizialmente previsti. Gli altri capitoli di spesa rivisti in aumento vi sono. Saranno poi privilegiati tutti i progetti a favore del lavoro, delle donne e dei giovani e del Sud.Quanto alla ripartizione, sembra che la nuova bozza punti al, meno a bonus e sussidi, e suiche non sono già inclusi nella finanza pubblica e puntano ad accelerare la crescita. Tali progetti dovrebbero ammontare a circae verrebbero finanziati con sovvenzioni europee a fondo perduto per circa 68 miliardi, il resto con i prestiti, che impattano sul