MAIRE, Equita aumenta target price e conferma Buy

Equita

MAIRE

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (+9%, in funzione di una pipeline potenzialmente più ricca) ilsu, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella trasformazione delle risorse naturali, confermando lasul titolo a "" in vista della pubblicazione dei risultati del primo triemstre 2023 il 24 aprile.Gli analisti si attendono uncon una crescita dei volumi sostenuta (+28% yoy) ed un'espansione del margine EBITDA al 6,36% (+30bps yoy) grazie all’esecuzione di un backlog consistente a condizioni contrattuali in miglioramento abbinate a una dimensione dei progetti più elevata oltre al maggior contributo della divisione STS. Si attendono una generazione di cassa positiva come risultante della performance operativa e dell’anticipo del recente ordine da Sonatrach in parte compensato dal rilascio di CCN.Il broker ha quindilievemente lesull'EBITDA del 1% sul FY24-25 in funzione della buona visibilità dei numeri che riflettono un ambiente fondamentale e competitivo molto favorevole. A livello di EPS FY24-25 alza le stime rispettivamente del +2% e +1%."Riteniamo che Maire siasupportata dal buon track record esecutivo, un ampio portafoglio di tecnologie, un incrementata capacità ingegneristica (+20% nel 2023) e un bilancio molto solido - si legge nella ricerca - Il ciclo di investimenti continua a mostrarsi favorevole nel settore energetico con un valore medio dei progetti atteso in espansione da 3,2 miliardi di dollari medi nel 2024 a 4,3 miliardi di dollari nel 2028. L', con poche società di engineering in grado di sviluppare i progetti di elevata dimensione e complessità".