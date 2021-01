Consumi elettrici in aumento a dicembre

Terna

(Teleborsa) - A dicembre iitaliani hanno mostrato ulteriori segnali di recupero rispetto ai mesi precedenti, registrando unarispetto all'anno precedente a 25,9 miliardi di kWh, mentre si registra un aumento dello 0,3% rispetto a novembre 2020.E' quanto emerge dall'ultimo rapporto de gestore della rete, da cui emerge che le fonti rinnovabili hanno coperto il 32% del fabbisogno.Segnali incoraggianti anche dall, che prende in esame e monitora in maniera diretta i, che ha registrato una variazione positiva a due cifre rispetto a dicembre 2019e, per il terzo mese consecutivo, anche a livello congiunturale su novembre 2020 (+0,4%).Nel mese di dicembre 2020 la domanda di energia elettrica italiana è stata soddisfatta pere per la quota restante (12,7%) dal saldo dell’energia scambiata con l’estero. In dettaglio, lanetta (22,9 miliardi di kWh) è risultata inrispetto a dicembre del 2019. In crescita le fonti di produzione termica (+14%) geotermica (+3%); in flessione le fonti di produzione idrica (-23,1), eolica (-17,1%) e fotovoltaica (-16,2%).A livello, la variazione di dicembre 2020 è risultata: +0,8% al Nord e al Centro, e +1,9% al Sud e Isole.