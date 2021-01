Imprese, il piatto piange: 1 azienda su 6 necessita di capitali in equity

(Teleborsa) -nno posto un grave problema alitaliano, che oggi si trova in graveed è più che maida parte della concorrenza estera. E malgrado il sostegno dello Stato, bene necessita di una congrua iniezione diy.È quanto stima uno studio dellasecondo cui occorrerebbe impiegare una parte delle risorse rinvenienti dal Next Generation EU peritaliani anel capitale di rischio delle aziende, ovvero il 10% dei 1.700 miliardi di liquidità "parcheggiati" sui conti correnti.Laquotate alla Borsa di Milano - in base allo studioda 642 miliardi di euro di novembre 2019 a 598 miliardi a novembre 2020 (-6,9%), considerando solo le imprese nazionali, e da 662 miliardi a 628 miliardi (-5,2%) per quelle domestiche e straniere insieme. L’indice FTSE MIB registra una performance del -5,2% (al 28 dicembre 2020).Secondo i dati della Livolsi & Partners, su unrappresentato da una quarantina di aziende con fatturato dai dieci ai 900 milioni/anno, ildi esse dichiara di averenetto, ildie ildi. Dati sostanzialmente in linea con l'ultimo Rapporto sulla stabilità finanziaria della Banca d’Italia."Le cause della bassa capitalizzazione delle imprese italiane si devono al fatto che da un lato il sistema è storicamente dipendente dalle banche, dall’altro la proprietà teme di condividere le decisioni", afferma, managing partner della Livolsi & Partners, aggiungendo "manca un provvedimento sul lato fiscale che faciliti ulteriormente la capitalizzazione"."Le nostre aziende hanno problemi di capitale, non possono investire in crescita, innovazione e in manager capaci. Le nostre eccellenze produttive mondiali rischiano di essere acquisite da aziende estere", avverte, presidente della società ed ex ceo di Fininvest, aggiungendo che occorre, da un lato, "spingere le imprese ad apportare più capitale" e, dall'altro, "incentivare i privati a investire nel capitale delle imprese, delle PMI e più in generale delle non quotate, magari attraverso fondi dedicati di importo dai 100 ai 200 mln di euro". Un esempio - ricorda - sono i PIR (Piani individuali di risparmio), ma si rivolgono soprattutto a società quotate, mentre "sarebbe auspicabile una politica che canalizzi e spinga gli italiani a investire" una quota di risparmio nelle aziende.