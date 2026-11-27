Blackstone tra i fondi disposti a finanziare l'acquisizione di Everaxis, azienda francese del settore difesa

(Teleborsa) - Tra i soggetti che si sono fatti avanti per finanziare l'acquisizione dell'azienda francese del settore difesa Everaxis da parte di Latour Capital ci sarebbero Blackstone e CVC Capital Partners . Lo riferisocno alcune fonti vicine alla vicenda raggiunte da Bloomberg.



Le società stanno proponendo un finanziamento pari a circa 5,5 volte l'EBITDA dell'azienda, che implica un debito di circa 138 milioni di euro, hanno aggiunto le fonti.



Everaxis, produttrice di collettori rotanti di precisione, genera un EBITDA di circa 25 milioni di euro, hanno precisato le fonti. Nell'ultimo bilancio annuale, la società ha riportato debiti finanziari per circa 131,8 milioni di euro.



Secondo la testata francese "La Lettre", l'operazione potrebbe valutare Everaxis intorno ai 450 milioni di euro.



Il settore della difesa in Europa è diventato un obiettivo sempre più rilevante per il capitale privato, in una fase in cui, in Francia, l'attività di M&A risente dell'incertezza politica e delle difficoltà di finanziamento. I fondi di private equity, che in passato evitavano questo comparto, stanno ora raccogliendo capitali dedicati e creando team di investimento specializzati; al contempo, l'aumento dei budget militari ha sostenuto le valutazioni e generato opportunità lungo l'intera filiera della difesa.

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