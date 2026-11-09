Mercati dei capitali, in Ue il 13,7% dei finanziamenti alle imprese viene dal mercato

Il rapporto Afme: era il 12,2% nel 2025. L’Italia cresce più della media, ma si ferma al 9,7%

(Teleborsa) - Il 9° rapporto Afme sull'Unione dei mercati dei capitali, realizzato con undici organizzazioni europee e internazionali, segnala una crescita dei finanziamenti di mercato, più capitale di rischio e un'integrazione tra i mercati Ue ai massimi storici, ma "l'Europa resta indietro rispetto ai principali mercati globali". Il 13,7% dei finanziamenti alle imprese non finanziarie Ue arriva dai mercati dei capitali (12,2% nel 2025), con le Ipo ai massimi dal 2022, ma pari solo al 3,6% del totale mondiale.



Il capitale di rischio sale al 5,1% (3%). Le obbligazioni Esg valgono il 12,3% delle emissioni, e nel primo semestre le imprese americane hanno raccolto oltre 1.000 miliardi di euro sui mercati azionari e obbligazionari contro 290 miliardi dell'Ue. Gli adulti europei detengono in media circa 48mila euro di risparmio investito in strumenti di mercato, contro 250mila negli Usa, 120mila in Australia e 70mila nel Regno Unito.



"I mercati europei stanno già contribuendo a finanziare le priorità strategiche dell'Europa, dalla difesa e dall'intelligenza artificiale alla tecnologia e alla transizione sostenibile", ha dichiarato Adam Farkas, ceo di Afme. "L'Ue ha però ancora molto terreno da recuperare: una quota ancora troppo ampia del risparmio europeo resta inutilizzata."



La situazione in Italia



Nel primo semestre le emissioni di mercato delle società non finanziarie italiane sono cresciute del 25% (media Ue 17%) e coprono il 9,7% dei finanziamenti, dall'8,5%. Le obbligazioni investment grade sono a 17,5 miliardi (+20%), verso il massimo annuo dal 2000, mentre le high yield sono a 8,9 miliardi (+10%). Il capitale di rischio vale lo 0,8% dei finanziamenti alle Pmi, contro il 5,1% Ue. L'Italia guida l'Ue per volume di emissioni Srt, ma l'indicatore del trasferimento dei crediti è sceso all'1,3% dal 2,6% (media Ue 1,4%). Nel risparmio è ottava, con 54.700 euro pro capite investiti in strumenti di mercato, e nelle obbligazioni Esg quarta, con 16 miliardi (5,5% delle emissioni). Gli investimenti nel fintech salgono del 304%, e gli Eltif distribuiti sono 131, secondo numero in Ue.



"L'Italia non può soddisfare le proprie crescenti esigenze di investimento senza mercati dei capitali più ampi e integrati", ha detto Farkas. "Occorre fare di più per indirizzare il risparmio verso investimenti produttivi e migliorare l'accesso al capitale per le imprese innovative."

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