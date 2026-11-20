BCE, Lagarde: Europa sui mercati dei capitali "troppe eccezioni" nella posizione del Consiglio

(Teleborsa) - La posizione appena concordata dal Consiglio UE sul rafforzamento della vigilanza sui mercati dei capitali è un fatto positivo, ma "indebolisce la capacità dell'autorità di vigilanza europea di assumere decisioni efficaci e include troppe eccezioni". Lo ha detto la Presidente della BCE, Christine Lagarde, intervenendo al Frankfurt European Banking Congress.



"Siamo tutti d'accordo da oltre un decennio sul fatto che l'Europa ha bisogno di un'unione dei mercati dei capitali", ha ricordato, "ma costruirla significa sfidare interessi di parte, per ottenere benefici che arriveranno soltanto dopo anni". Intanto, "ogni anno che passa senza l'unione dei mercati dei capitali una quota maggiore dei nostri risparmi è investita all'estero e un numero maggiore delle nostre imprese in crescita cerca finanziamenti altrove". Per Lagarde serve "un'autorità di vigilanza europea in grado di prendere decisioni efficaci".

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