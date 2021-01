Poste Italiane e BNL rafforzano partnership nella cessione del quinto

Poste Italiane

(Teleborsa) -, Gruppo, hanno siglato unper il rafforzamento delladello stipendio o della pensioneL’accordo quadro prevededi una partecipazione azionaria pari al, società di BNL Gruppo BNP Paribas. Lo schema dell’operazione prevede che l’ingresso di Poste avvenga, da parte di BNL Finance in favore della controllante BNL, delle, costituite principalmente da circa 2 miliardi di crediti.BNL Finance, in qualità di fabbrica di prodotto,attraverso la rete degli, sulla base di un accordo commerciale dicon Poste Italiane - Patrimonio BancoPosta. L’operazione è soggetta all’autorizzazione da parte delle autorità di vigilanza e ilè previsto entro la fine del primo semestre del 2021."La partnership con BNL Finance, che ha portato Poste Italiane - insieme a uno dei principali gruppi bancari italiani come BNL - ad essere il primo player sul mercato della cessione del quinto e delegazione di pagamento, viene rafforzata con questa operazione, conferendo una maggiore capacità di definire il prodotto in base alle esigenze dei clienti di Poste Italiane, valorizzando così le sinergietra la fabbrica prodotto e la rete distributiva di Poste Italiane", ha commentato, Responsabile BancoPosta., Vice Direttore Generale BNL e Responsabile Divisione Commercial Banking, ha affermato "tale operazione rappresenta, inoltre, un nuovo sviluppo della nostra strategia di alleanze sia con primari operatori finanziari, come Poste, sia di altre industry, per intercettare il più ampio range di bisogni quotidiani e progettualità dei clienti, cui rispondere in modo efficace, utile ed innovativo".