BNL BNP Paribas, Claudia Cattani confermata presidente ed Elena Goitini AD

BNP Paribas

(Teleborsa) - L'Assemblea dihae ha nominato i componenti del Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica per 3 esercizi fino all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2026. Il CdA, oltre che dalla Presidente Cattani, risulta così composto: Stefania Bariatti, Francesco Caio, Jean Clamon, Elena Goitini, Thierry Laborde, Giandomenico Magliano, Yves Martrenchar, Marina Migliorato, Angelo Novati, Vittorio Ogliengo, Marina Rubini, Roberto Tentori.: Marina Migliorato, figura di spicco a livello nazionale e internazionale in ambito ESG e sostenibilità; Vittorio Ogliengo, nel Gruppo BNP Paribas dal 2018, dove ha ricoperto i ruoli di Executive Chairman CIB Italy di BNP Paribas e di Vicedirettore Generale di BNL BNP Paribas. La presenza femminile nel CdA è superiore al 38%.Dopo una lunga collaborazione con la Banca,il Consiglio di AmministrazioneIl nuovo Consiglio di Amministrazione, riunitosi successivamente all'Assemblea, ha, conferendole ampie deleghe gestionali."Auguro buon lavoro al nuovo Consiglio di Amministrazione di BNL BNP Paribas; con Claudia ed Elena al vertice, la Banca potrà proseguire nel suo percorso di evoluzione consolidando il ruolo di azienda al servizio dei clienti e dell'economia reale - ha commentato, Chief Operating Officer, Commercial, Personal Banking & Services BNP Paribas - Il Gruppo, confermandosi "long term investor" nel Paese, rinnova la fiducia ad Elena anche come Country Head diin Italia: l'efficace governo integrato delle 14 società specializzate del Gruppo sta sviluppando un grande potenziale in termini di sinergie e di offerta sempre più completa e mirata".