Stati Uniti, inflazione dicembre in linea con attese

(Teleborsa) - In linea con le attese la crescita dellnegli Stati Uniti a dicembre. Secondo il Bureau of Labour Statistics (BLS) americano, i prezzi al consumo hanno registrato un, in linea con il consensus, rispetto al +0,2% di novembre., la crescita dell'inflazione è statasuperiore al +1,2% del mese precedente ed al +1,3% atteso dal mercato.Il, ossia l'indice dei prezzi al consumo depurato delle componenti più volatili quali cibo ed energia, più osservato dalla Fed, ha confermato un, in linea con il consensus, rispetto al +0,2% precedente. Il dato tendenziale conferma un, in linea con il precedente e le attese.