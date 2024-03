Mercati chiusi per festività. Niente sorprese da misura di inflazione preferita dalla Fed

(Teleborsa) -. Le Borse europee torneranno agli scambi nella giornata di martedì, in quanto anche lunedì 1 aprile non ci saranno contrattazioni per il Lunedì dell'Angelo. I mercati finanziari di Tokyo, Stati Uniti e Canada saranno invece aperti nella giornata di lunedì.Guardando al Vecchio Continente, ihanno visto lo stesso copione di fine 2023, con i mercati azionari che hanno continuato la loro crescita. Il, il maggiore indice della Borsa Italiana, continua a sovra-performare, mettendo a segno un +14% da inizio anno. Questo dato si confronta con il +9% del, il +10% del, il +3% del, il +12% dell'e il +10% dell'Sul, stamattina diverse indicazioni sono arrivate dalla: l'inflazione è risultata inferiore alle attese a marzo con un aumento del 2,3% su anno, i prezzi alla produzione sono calati nuovamente a febbraio e i consumi delle famiglie sono risultati stabili a febbraio.Inl' è riaccelerata a febbraio , con un aumento dell'1,3% su base annua (da +0,8% del mese precedente, contro attese per +1,4%). In moderazione, invece, il cosiddetto Carrello della spesa, con i prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona in aumento del 3,0% su base tendenziale (da +3,4%).Negli Stati Uniti, il, unadalla banca centrale statunitense, ha evidenziato una variazione positiva dello 0,3% su mese (rispetto al +0,3% atteso e al +0,5% registrato il mese precedente) e del 2,8% su anno (+2,9% il mese precedente, +2,8% le attese).Il dato non dovrebbe avere particolari risvolti per le scelte della Fed: i mercati si aspettano che il FOMC rimanga nuovamente in attesa quando rilascerà la sua decisione il 1° maggio, per poi. Secondo il FedWatch Tool del CME, gli operatori vedono una probabilità del 63% per un taglio di almeno 25 punti base a giugno, in diminuzione rispetto al 75% di una settimana fa.Ieri,hanno chiuso su