Gruppo PSA, nel 2020 vendite globali in calo del 27,8% a 2,5 milioni di auto

(Teleborsa) - Il, che include i marchi, ha chiuso il 2020 con un csulle vendite globali, a 2,512 milioni di veicoli a fronte dei 3,479 milioni del 2019.Intanto prosegue l', con 17 modelli disponibili che saliranno a 23 a fine anno. E al tempo stesso il gruppo, che procederà alla fusione concreando, rivendica che sta continuano a migliorare in maniera significativa i rendimenti dei propulsori termici, così come le vendite sui canali digitali. L'obiettivo del Gruppo è raggiungere le 100.000in Europa entro la fine del 2021."Nell'anno della crisi da coronavirus i nostri team hanno dato prova di combattività e hanno continuato ad offrire ai nostri clienti modelli sicuri e convenienti, per garantire la loro libertà di movimento - ha affermato l'- Il rispetto fin dal primo giorno delleè alla base del nostro impegno etico". "Prima di aprire un nuovo capitolo con Stellantis, voglio congratularmi con tutti i team per questi obiettivi rilevanti", ha aggiunto il manager.