Atlantia, assemblea approva scissione e IPO di ASPI

Atlantia

(Teleborsa) -, presieduta da Fabio Cerchiai, ha dato il approvato dal CdA lo scorso 14 dicembre . Era presente il 72,2% del capitale tramite il Rappresentante Designato, come previsto delle norme anti-Covid, e la delibera è stata assunta con ilrappresentato.Ilproporzionale di Atlantia in favore della società beneficiaria, prevede l'attribuzione di un compendio costituito da una psociale di Autostrade per l’Italia, con assegnazione ai soci di Atlantia dell’intero importo dell’aumento di capitale della Beneficiaria a servizio dell’operazione diScissione. L’operazione prevede inoltre ilda parte di Atlantia della restante quota didel capitale sociale di ASPI e ladella beneficiaria sul Mercato Telematico Azionario (MTA) di Borsa Italiana. L'efficacia della scissione, approvata oggi anche dall'assemblea straordinaria della Beneficiaria, è sottoposta alledi cui all’art. 7 del progetto di scissione (atto transattivo cn MIT e via liberà autorità competenti e stakeholders).L’Assemblea ha inoltreper un valore di 250 milioni di euro al servizio della scissione. Alla data di efficacia della scissione il capitale sociale di Atlantia sarà quindi pari a 575.783.990 euro diviso in numero 825.783.990 azioni ordinarie prive dell’indicazione del valore nominale.Nel frattempo,antecedentemente alla data di efficacia della Scissione, ma comunque non oltre il 31 luglio 2021, Atlantia dovesse ricevereper l’acquisto dell’intera partecipazione pari all’88% del capitale detenuta in ASPI, il Consiglio di Amministrazione di Atlantia necon l’interesse sociale e provvederà a una nuova convocazione dell’Assemblea, in sede straordinaria, per sottoporre alla medesimadella delibera di Scissione già assunta.