Mercato globale IPO: 539 quotazioni, raccolti 61,4 miliardi dollari in primo semestre

(Teleborsa) -, ilha mostrato resilienza grazie alle 539 quotazioni che hanno raccolto 61,4 miliardi di dollari di capitale, riflettendo un aumento del 17% dei proventi su base annua. Sono i risultati emersi, che fotografa l’andamento e i principali trend del mercato globale e nazionale delle IPO,in un contesto di significativa incertezza politica e volatilità del mercato evidenzia non solo la resilienza delle aziende che intendono quotarsi, posizionate strategicamente e ben preparate, ma anche la loro capacità di adattarsi a un panorama mutevole del mercato dei capitali.In particolare, l’areaè riemersa come attore dominante, realizzando un terzo di tutta la raccolta globale, mentre l'Europa ha visto la sua quota scendere ad appena il 10%. Le prevalenti condizioni di mercato sono state una caratteristica distintiva del primo semestre dell’anno, spingendo molte società a rivedere le proprie strategie di uscita e valutare se rimanere private più a lungo o perseguire quotazioni con flottanti di dimensioni inferiori.rappresentando il 14% delle operazioni globali totali. I flussi geografici rivelano un modello chiaro dove l’area Greater China e Singapore è quella di origine dominante, mentre gli Stati Uniti sono diventati la destinazione preferita.è proseguito il trend di rallentamento riscontrato nell’esercizio 2024, registrando un calo sia in termini di numero di operazioni (-38%) che di valore raccolto (-72%), rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente. Tale congiuntura, in cui si riscontra un limitato numero di quotazioni di società di piccole dimensioni sul mercato secondario, appare attribuibile alle incertezze del contesto macroeconomico e alla continua volatilità connessa alle tensioni geopolitiche internazionali, nonostante sia proseguita la buona performance registrata dal mercato azionario italiano (+16% nel primo semestre 2025). Anche se sul mercato italianonon si prevedono variazioni in termini di nuovi accessi al mercato nel secondo semestre, le storie azionarie resilienti e sostenibili e la preparazione all’IPO rimangono fattori chiave di successo per quotarsi durante finestre di IPO ristrette, laddove le incertezze connesse allasituazione geopolitica internazionale dovessero affievolirsi", sottolineah, IPO Leader di EY in Italia.