Figma alza forchetta per IPO sul NYSE: punta valutazione di 18,8 miliardi di dollari

(Teleborsa) -haproposto per la suanegli Stati Uniti, puntando ora a raccogliere 1,18 miliardi di dollari e ottenere una valutazione di 18,8 miliardi di dollari. L'azienda di software intende ora vendere azioni con un prezzo compreso tra 30 e 32 dollari, rispetto al precedente obiettivo di prezzo di 25-28 dollari.Figma ha presentato domanda di quotazione delle sue azioni ordinarie di Classe A sulcon il simbolo "FIG". La scorsa settimana ha lanciato il roadshow per l'IPO.L'offerta proposta consiste in 12.472.657 azioni ordinarie di Classe A offerte da Figma e 24.464.423 azioni ordinarie di Classe A offerte da alcuni degli attuali azionisti di Figma. Inoltre, gliintendono concedere ai sottoscrittori un'opzione di 30 giorni per l'acquisto di un massimo di ulteriori 5.540.561 azioni ordinarie di Classe A per coprire le sovra-allocazioni al prezzo di offerta pubblica iniziale, al netto di sconti e commissioni di sottoscrizione. Figma non riceverà alcun ricavato dalla vendita delle azioni da parte degli azionisti venditori., Figma si è evoluta da uno strumento di progettazione a una piattaforma connessa basata sull'intelligenza artificiale che aiuta i team a passare dall'idea al prodotto finito. Che si tratti di ideazione, progettazione, costruzione o spedizione, Figma vuole rendere l'intero processo di progettazione e sviluppo del prodotto più collaborativo, efficiente e divertente, mantenendo tutti sulla stessa lunghezza d'onda.