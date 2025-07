Euronext Growth Milan, nel 2024 quotate 204 società: crescita media ricavi al +13%

(Teleborsa) -è il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita e consente un accesso ai mercati azionari con un processo di quotazione semplificato. Si conferma il principale canale di raccolta di capitali per la crescita delle: dal 2009 ad oggi ha accoltoche hanno raccolto in IPO, segno di una evoluzione culturale a favore dell’Equity che sta interessando tutti i settori. Il 2025 ha registrato, all’11 luglio, 6 IPO per una raccolta (comprensiva di greenshoe ove esercitata), di. In particolare, sono approdate sul mercato EGM: Com.Tel, Giocamondo Study, Haiki +, Metriks AI, Tradelab, Ubaldi Costruzioni., boutique finanziaria specializzata sui Capital Markets e nell’Advisory per la quotazione e operazioni di finanziamento, IPO Partner di Borsa Italiana, ha presentato oggi la XII edizione dell’, il centro di analisi e ricerca finanziaria curato dall'Ufficio Studi interno. Partner dell’evento: Grimaldi Alliance, illimity. Media Partner: Financialounge.com.EGM ha contribuito alla crescita del mercato regolamentato conche hanno perfezionato il translisting su EXM/STAR. La capitalizzazione complessiva al translisting era pari a, per una media di 256 milioni di euro, mentre al 30 giugno 2025 le 24 società ancora quotate sul mercato principale capitalizzano complessivamenteregistrando una performance media dal translisting pari a +76%. EGM ha altresì registrato(OPA), 50 delisting e 6 fusioni.All’11 luglio 2025 le società quotate su Euronext Growth Milan sono 204 per unapari a. Il mercato ha registrato un notevole sviluppo a partire dal 2016, grazie all’effetto combinato dei(PIR) e del(CDI): +165% in termini di società quotate rispetto al 2016, +197% in termini di capitalizzazione rispetto al 2016."Nell’ultimo triennio EGM risulta il mercato più attrattivo in Europa per la quotazione delle PMI con 84 IPO (63 a Londra, 54 a Parigi e 27 a Oslo). Le analisi del nostro Osservatorio ECM evidenziano nel 2024 una crescita media dei ricavi del +13% rispetto al 2023 e un incremento dell’occupazione del +10% – ha sottolineato, CEO di IRTOP Consulting e Direttore Scientifico dell’Osservatorio ECM –. La grande novità per il prossimo triennio 2026-2028 è legata alla futura nascita dei nuovi fondi che beneficeranno dei capitali messi a disposizione da CDP con il Fondo Nazionale Strategico Indiretto. I fondi investiranno in IPO e sul secondario per aumenti di capitale superiori a 10 milioni di euro rappresentando una importante opportunità per le aziende italiane che potranno utilizzare la quotazione per accrescere le dimensioni in logica acquisitiva anche con la finalità di creare poli industriali su settori strategici per il Paese. L’iniziativa “Fondo di Fondi” si colloca in un periodo storico in cui l’intero mercato azionario italiano è caratterizzato da valutazioni a sconto rispetto alle medie storiche con EGM che registra un P/E 2025 pari a 11,8x, a sconto del 43%, mentre le Small Cap del mercato regolamentato evidenziano un P/E 2025 pari a 12,6x, a sconto del 18%".